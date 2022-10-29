موعد مباراة الأهلى والداخلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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مباراة الأهلى والداخلية
مباراة الأهلى والداخلية

مباراة الأهلى والداخلية، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الألقاب مجددا بعد إخفاق محلي على مدار العامين الماضيين، ببطولة السوبر المصري التي استضافتها الإمارات، على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

مباراة الأهلى والداخلية

وأغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى ملف السوبر المصرى بعد تحقيق اللقب على حساب الظمالك في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة سجلها الوافد الجديد البرازيلي برونو وكريم فؤاد، ليستعد الفريق لمباراة الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مباراة الأهلى والداخلية

ويتساءل عشاق ومحبي المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار ثالث جولات المسابقة التي غاب الشياطين الحمر عن تحقيقها لآخر مناسبتين.

موعد مباراة الأهلى والداخلية

 وتقام مباراة الأهلى والداخلية في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد السويس.

كولر ومباراة الأهلى والداخلية

ونجح كولر المدير الفني للمارد قبل مباراة الأهلى والداخلية الأربعاء المقبل، في الفوز بأول مواجهتين بمسابقة الدوري التي يتصدر ترتيبها فريق الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي بـ6 نقاط ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو برصيد 4 نقاط. 

مشاهدة مباراة الأهلى والداخلية 

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية مالكة حقوق البث الحصري للدوري المصرسي عن نقل مباراة الأهلى والداخلية في الدوري الممتاز مع وجود أستوديو تحليلي عبر أون تايم سبورت.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ليحصد لقب السوبر الـ12 في تاريخه، بعدما قدم أداءً كبيرا استحق عليه الفوز بثنائية دون رد.

 

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