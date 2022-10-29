المستثمريين المصريين يستحوذون على نسبة 83% من إجمالي قيم التداولات

الاقتصاد
البورصة المصرية خلال
البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع

 استحوذت  تعاملات المستثمرين المصريين على  نسبة 83.8  %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة،  خلال تعاملات الأسبوع الماضي التي سجلت فيه البورصة مكاسب بنحو 35 مليار جنيه.

 

 

وكشف تقرير البورصة الاسبوعي، أن  استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 %و العرب على 7.8 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

و سجل الأجانب صافي شراء بقيمة   13.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  112  مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 ومثلت  تعاملات المصريين مثلت  76.7  %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.4 %و سجل العرب 7.9  %.

 

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 35 مليار جنيه، بدعم من قرارات الاصلاح الاقتصاد الاخيرة التى اتخذها البنك المركزي  بتحرير سعر الصرف.

 

 

وعلى مدار تعاملات الاسبوع الماضي  ارتفع  المؤشر الرئيسي "ايجي أكس 30"  بنسبة  7.77% ليصل إلى مستويات 11072.02 نقطة، كما ارتفع مؤشر ايجي أكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 0.83% ليصل إلى 2241.72 نقطة،  وارتفع مؤشر ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.99% ليصل إلى 3243.32 نقطة.

 

 

 

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الاسبوع الحالي نحو 10.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 2 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 257 الف عملية وذلك مقارنة 10.6 مليار جنيه في تعاملات الاسبوع الماضي.

 

واستحوذة الاسهم على 69.14% من إجمالي قيم التداولات بينما استحوذة السندات على 30.86%.

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