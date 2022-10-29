سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29-10-2022

سعر الريال السعودي، يهتم المصريون بمعرفة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وخاصة الريال السعودي، حيث أن المملكة تجذب أعدادا كبيرا من العمالة المصرية التي تهتم بفروق العملة بين الدولتين.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق الـ29 من أكتوبر 2022 ارتفاعا مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري حسث وصل إلى 6.08 شراء و6.12 بيع، متأثرا بقرارات البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي ورفع سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري يوم الخنيس الماضي سعر الفائدة إلى 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه، ليسجل بعدها الدولار أعلى مستوياته، وهو ما انعكس على سعر الريال السعودي وبقية العملات الأجنبية.

وتقدم بوابة الفجر سعر سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-10-2022 في السطور التالية:

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.08 جنيه شراء و6.11 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.08 جنيه شراء و6.12 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.12 جنيه شراء و6.18 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.09 جنيه شراء و6.13 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 6.07 جنيه شراء و6.12 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي داخل البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 5.94 جنيه شراء و6.13 جنيه بيع.