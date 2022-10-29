"مرور السعودية" توضح شروط إصدار تفويض خارجي للسيارات الخاصة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، التابعة لمديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، شروط إصدار تفويض خارجي للسيارات الخاصة العائدة ملكيتها للأفراد من المواطنين والمقيمين.

وأكدت مرور السعودية أن هذا الإجراء يصدر مجانًا دون رسوم ولكن بشرط ألا تزيد مدة التفويض الخارجي على 6 أشهر، مشددة على ضرورة خلو سجل السيارة ومالكها والمفوض له من أي ملاحظات مرورية أو أمنية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط إصدار تفويض خارجي للسيارات الخاصة وفقا لما أوضحته الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:-

شروط إصدار تفويض خارجي على السيارات الخاصة

- يجب إصدار التفويض إلكترونيًا.

- تفعل الخدمة من خلال بوابة وزارة الداخلية.

- رخصة خاصة بالسيارة سارية.

- لا بد أن تكون السيارة مؤمن عليها.

- سجل الطرفين "المؤمن والمؤمن عليه" خالي من أي مخالفات مرورية.

- المفوض له رخصة قيادة خاصة سارية الصلاحية.

- لا يجب أن تزيد عن 6 أشهر.

وردّت إدارة المرور، على تساؤل أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الشهير تويتر، بشأن كيفية استخراج تفويض لأحد أقربائه على السيارة الخاصة به وإمكانية سفره بالتفويض خارج المملكة، أنه يجب إصدار التفويض إلكترونيًا، عن طريق بوابة وزارة الداخلية السعودية من قائمة المركبات الخاصة فقط، مضيفة أن سيارات الأجرة والحافلات والأشغال العامة، يتم إصدار تفويضها عن طريقها.

وتابعت الإدارة العامة للمرور: "من أبرز شروط إصدار تفويض خارجي للسيارات الخاصة أيضًا أن تكون رخصة السيارة سارية ومؤمّنة عليها، ويكون سجلها خالي من المخالفات المروية، ولدى المفوض رخصة قيادة خاصة سارية".

وكانت قد وجهت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، خلال الأيام الماضية، تحذيرها لملاك السيارات من مغادرة سياراتهم وتركها في وضع التشغيل، مؤكدة أن من يرتكب ذلك سيعرض نفسه لمخالفة مرورية تتراوح قيمتها ما بين 100 ريال و150 ريالًا.