روسيا تعلق المشاركة في اتفاق الحبوب

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن موسكو علقت اليوم مشاركتها في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في أعقاب الهجمات على السفن في شبه جزيرة القرم.
 

وقالت روسيا إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات مسيرة في مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مع الأخذ في الاعتبار... العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين، ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية منخرطة في ضمان تأمين "ممر الحبوب"، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".
 

وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم صد معظم هجمات الطائرات المسيرة اليوم لكن أضرارا طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية.
وقال مارتن جريفيث منسق مساعدات الأمم المتحدة الأربعاء الماضي إنه "متفائل نسبيا" بأن يمتد الاتفاق، الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، إلى ما بعد منتصف نوفمبر.
وبموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، والتي توقفت في 24 فبراير. وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون مدة الاتفاق 120 يوما.

 

كما دعت الأمم المتحدة اليوم إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق مشاركتها فيه.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوجاريك في بيان "من الحيوي أن يمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر"، مؤكدا أن لهذا الاتفاق "أثرا إيجابيا" لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم.

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