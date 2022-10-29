مرتضى منصور يحمل "فيريرا" مسؤلية خسارة السوبر المصري من الأهلي

سادت حالة من الحزن داخل نادي الزمالك عقب الخسارة من الأهلي في مباراة السوبر المصري بهدفين مقابل لاشيء سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد.

وطلب مرتضى منصور رئيس النادي من أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، تقريرا مفصلا عن أسباب الخسارة.

مرتضى منصور يحمل فيريرا مسؤلية خسارة السوبر من الأهلي

وحمّل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مسئولية خسارة السوبر للمدير الفني البرتغالي فيريرا، بسبب الأخطاء الفنية التي ارتكبها المدير الفني سواء في وضع التشكيل الأساسي أو التغييرات التي لم يستفد بها الفريق وأسفرت عن خسارة المباراة.

ووفقا لمصدر مسئول، فإن أمير مرتضى منصور طلب من والده رئيس النادي عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية ضد الجهاز الفني حتى يتمكن الفريق من تخطي كبوة الخسارة من الأهلي في السوبر، في الوقت الذي حذر فيه مرتضى منصور رئيس النادي، من تكرار نفس الأخطاء في الدوري حتى لا يتلقى الفريق أي خسارة في المرحلة المقبلة أملا في الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

خسارة الزمالك من الأهلي في السوبر المصري

انتهت مباراة الأهلي والزمالك فى مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2021 بفوز النادي الأهلي علي حساب القلعة البيضاء.

ويتوج الأهلي بلقب السوبر برقم الثاني عشر فى تاريخة والسادس علي الزمالك.