سوبر مصر.. موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والداخلية، يعد من ضمن الأمور التي تشغل بال العديد من الجماهير وخاصةً جماهير القلعة الحمراء، وذلك من أجل مشاهدة اللقاء وتشجيع سوبر مصر حامل لقب كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الداخلية بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يحقق نتائج مميزة منذ توليه الإدارة الفنية للفريق.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في إطار الجولة الـ3 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق نوفمبر 2022،في تمام الساعة 5 مساءّا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءّا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7 مساءًا بتوقيت أبوظبي الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

وتنقل مباراة الجولة الـ3 من الدوري المصري الممتاز، بين النادي الأهلي والداخلية على مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري والوحيد للبطولة، وتقام على استاد السويس.

ويدخل الأهلي المباراة أمام الداخلية منتشيًا بتحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد أحرزهم كلا من البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد، وتحقيق بطولة السوبر المصري على ستاد "هزاع بن زايد" في مدينة الإمارات.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ3 في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط بواقع مباراتين خاضهما أمام الإسماعيلي وأسوان وحقق الفوز خلالهما، ويأتي في صدارة الدوري نادي الزمالك وفي المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، لكن بفارق الأهداف ويسعى الأهلي لغلق صفحة الفوز بالسوبر المصري والتركيز على المباريات المقبلة في بطولة الدوري لاستعادته بعدما فقده أمام الزمالك لموسمين متتاليين.

ترتيب نادي الداخلية في الدوري المصري

ويدخل الداخلية المباراة وهو يحتل المركز الـ14 في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين استطاع التعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى، ولم يتمكن من تحقيق الفوز، حيث يسعى إلى محاولة التعادل مع النادي الأهلي أو خطف الفوز لتحسين ترتيبه في مسابقة جدول الدوري المصري.