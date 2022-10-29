الأرصاد تكشف عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بداية من غدًا الأحد حتى الثلاثاء، إذ تسود أجواء غائمة جزئيا على كل الأنحاء.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، وهي على النحو التالي:-

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة، ستكون مائلة للحرارة نهارا على الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف في بداية الليل، ومائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية على البلاد خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة للعامة للأرصاد، أن الظواهر الجوية بداية من الأحد حتى الثلاثاء، تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نسبة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

أما غدًا الأحد، سيشهد وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما يشهد يومي الاثنين والثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 30 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 31 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.