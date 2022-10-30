أسعار الريال السعودي فى مصر اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022 أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات،وذلك بعد يومين من قرار البنك برفع أسعار الفائدة، وأظهر موقع البنك المركزي المصري سعر العملة السعودية 6.07 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري،وذلك بعد يومين من قرار البنك برفع أسعار الفائدة، وأظهر موقع البنك المركزي المصري سعر العملة السعودية 6.07 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

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وترصد "الفجر" أسعار صرف العملات في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر، عند سعر 6.12 جنيه للشراء، و6.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند سعر 6.11 جنيه للشراء، و6.17 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: عند سعر 6.06 جنيه للشراء، و6.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند سعر 6.07 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

الريال السعودي

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، عند سعر 6.07 جنيه للشراء، و6.10 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي في بنك سايب، عند سعر 6.02 جنيه للشراء، و6.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: عند سعر 6.07 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: عند سعر 6.14 جنيه للشراء، و6.17 للبيع، حسب موقع البنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: عند سعر 6.08 جنيه للشراء، و6.13 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: عند سعر 6.09 جنيه للشراء، و6.17 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي: عند سعر 5.93 جنيه للشراء، و6.12 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: عند سعر 5.99 جنيه للشراء، و6.17 للبيع.