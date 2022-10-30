بعد تصدرها التريند - شاهد.. الصورة المثيرة للجدل لـ مي عز الدين



تصدر في الساعات القليلة الماضية أسم الفنانة مي عز الدين محرك البحث جوجل وذلك بعد نشر بعض المواقع صوره لها وهي دون مكياج، وظهرت بوجه شاحب وعلق الجمهور علي هذه الصورة "كبرت أوي".

وأعادت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نشر مجموعة من الصور للفنانة مي عز الدين التي أحدث صدمة للكثير من جمهورها في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ظهور مفاجئ لـ مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين في الصور التي تم تدولها وهي تبدو في عمر أكبر من عمرها الحالي وكان وجهها شاحبًا دون أي مكياج نهائيًا، حيث تسأل جمهورها حول تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.



آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين هي مسلسل "جزيرة غمام" الذي شاركت به في السباق الرمضاني العام السابق ومسلسل "جزيزة غمام" من بطولة طارق لطفي، ومي عزالدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد جمعة، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون ورياض الخولي وغيرهم.

وجسدت مي عز الدين في مسلسل "جزيرة غمام" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2022، شخصية "العايقة"، وهو دور فتاة غجرية.



مسلسل "خيط حرير"



الذي تم عرضه في 2021 خارج السباق الرمضاني شخصية "مسك"، التي توفي زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

مسلسل "خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

نبذة عن مي عز الدين

مي عز الدين هي من مواليد 19 يناير 1980.ولدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية. مثلت العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر الحديث.

بدايتها الفنية

في عام 2001، علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، فأخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ كانت يسرا قد أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فاتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة. أكدت مي أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها.

حياتها الأسرية

كانت قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.