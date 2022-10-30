ميار الببلاوي مطلوبة على جوجل بعد تصريحاتها حول مشاهدها الجريئة

تصدرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي اليوم الأحد الموافق الـ30 من أكتوبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد تصريحاتها حول مشاهدها الجريئة مع النجم عمرو عبدالجليل.

ميار الببلاوي مطلوبة على جوجل

واعتلت ميار الببلاوي صدارة مؤشرات البحث عبر "جوجل" بعدما تكلمت عن مشاهدها الجريئ في فيلم "ديسكو ديسكو" التي جمعتها بالفنان عمرو عبدالليل وذلك خلال اسضافتها في برنامج "قعدة ستات".

استضافة ميار الببلاوي

وحلت ميار الببلاوي ضيفة على برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري المذاع عبر شاشة القاهرة اليوم، حيث أوضحت أن فيلم "ديسكو ديسكو" كان تصوير أغلب مشاهده في شهر رمضان الكريم.

ميار الببلاوي وفيلمها الجريئ

وقالت ميار الببلاوي إن لديها عقدة من التصوير وخاصة في رمضان، مؤكدة رفضها لمشهد المايواه بشكل كبير رغم أنها كانت شابة وترتدي مثل تلك الملابس على حد قولها.

ميار الببلاوي وإيناس الدغيدي

وأشارت الإعلامية ميار الببلاوي إلى أنها تعرضت لهجوم كبير من مخرجة العمل إيناس الدغيدي عنمدما رأتها ترتدي مايوه "شورت" مضيفة: "لفيلم كله معظمه اتصور في رمضان، وأنا عندي عقدة من التصوير في رمضان، رغم أني كنت شابة ولسه بلبس وكده، ولكن مشهد المايوه مكنتش عايزاه خالص.

إيناس الدغيدي "تمرمط" ميار الببلاوي

وأضافت: "إيناس الدغيدي مرمطتني ومسحت بيا الأرض لما لقيتني جيت بمايوه شورت كده وزعقتلي وقالتلي امشي البسي المايوه التاني"، في إشارة إلى محاولات إجبارها على ذلك المشهد.

ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل

ولفتت ميار الببلاوي أن مشهدها الجريئ مع عمرو عبدالجليل كان في رمضان قائلةً: "كنت رافضة أصوره لدرجة دخلت الحمام وفضلوا يخبطوا عليا، كنت مستنيه بس المغرب يأذن كنت بقول حتى لو هعمل حاجة غلط ميكنش في الصيام أكون بس فطرت".