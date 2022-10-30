سعر الذهب اليوم الأحد 30-10-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، يبحث الكثيرون بشكل يومي ومتزايد عن سعر الذهب الذي ينال أهمية كبيرة لدى المقبلين على الزواج أو الراغبين في مهاداة الأحة بالهدايا القيمة، أو عند من يشترونه من أجل الادخار والاستثمار به.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب في الآونة الأخيرة اضطرابا كيرا بدأ بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم وصل لأعلى مستوى في تاريخه أمس السبت، متأثرا بقرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة.

سعر الذهب اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب اليوم الأحد انخفاضا ملحوظا بعد قفزة أمس السبت على خلفية ارتفاع أسعار الدولار بقيمة تزيد على 3 جنيهات ليتخطى حاجز الـ23 جنيها في بنك قناة السويس، ويسجل 23 جنيها في بنك مصر يوم الخميس الماضي.

هبوط سعر الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1210 جنيهات للشراء اليوم بعد 1220 أول أمس وأمس، وسجل 1114 جنيها الأربعاء الماضي، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم: 1037 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14: 800 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم يصل ذروه

وتجاوز سعر الذهب عيار 21 يوم أمس الجمعة أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1220 جنيها، فيما سجل عيار 24 عن 1393 جنيها للشراء، مقتربا من 1400 جنيه جينها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر اليوم الاحد 30 أكتوبر 2022، 1210 جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار المعدن عيار 18 بين 1029 و1037 جنيها.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1210 جنيهات للجرام دون مصنعية للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1383 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 إلى 1037 جنيها

سعر الذهب عيار 14

فيما سجل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 14 نحو 807 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24 والأوقية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24، 9680 جنيها ووصل سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى 1644 دولارا.

سعر الذهب في السوق العالمي

وهبط سعر الذهب لأول مرة منذ عدة أيام على المستوى العالمي، بنسبة بلغت 20 دولار في البورصة العالمية، وشهد سعر الذهب اليوم الأحد هبوطا قويا، إذ سجل 1644 دولارا بعد 1663 دولار للأوقية أول أمس، مسجلا هبوطا بنحو 1.13%.