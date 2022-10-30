حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 30-10-2022 فى مصر

كشفت الهيئة العام للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق الـ30 من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، أن طقس اليوم يشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد" في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارةاليوم تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 30-10-2022

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، فتوقعت الهيئة أن تكون درجات الحرارة في القاهرة العظمى 27 والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 18، وقنا العظمى 30 والصغرى 19، وأسوان العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة 20 27

درجات الحرارة فى بنها 19 27

درجات الحرارة فى دمنهور 19 26

درجات الحرارة فى كفر الشيخ 19 26

درجات الحرارة فى المنصورة 19 26

درجات الحرارة فى دمياط 20 26

درجات الحرارة فى بورسعيد 20 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية 19 27

درجات الحرارة فى السويس 20 27

درجات الحرارة فى الزقازيق 20 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم 19 27

درجات الحرارة فى طنطا 19 27

درجات الحرارة فى شلاتين 22 31

درجات الحرارة فى الإسكندرية 19 26

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة 19 26

درجات الحرارة فى وادى النطرون 20 27

درجات الحرارة فى مطروح 16 24

درجات الحرارة فى السلوم 15 23

درجات الحرارة فى سيوة 14 26

درجات الحرارة فى العريش 20 27

درجات الحرارة فى رفح 19 27

درجات الحرارة فى الطور 20 27

درجات الحرارة فى سانت كاترين 11 22

درجات الحرارة فى رأس سدر 20 29

درجات الحرارة فى نخل 15 26

درجات الحرارة فى طابا 20 26

درجات الحرارة فى نويبع 22 27

درجات الحرارة فى حلايب 23 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ 23 30

درجات الحرارة فى الغردقة 22 30

درجات الحرارة فى مرسى علم 22 30

درجات الحرارة فى الفيوم 18 28

درجات الحرارة فى بنى سويف 17 28

درجات الحرارة فى المنيا 17 28

درجات الحرارة فى أسيوط 16 28

درجات الحرارة فى سوهاج 18 29

درجات الحرارة فى قنا 19 30

درجات الحرارة فى الأقصر 19 31

درجات الحرارة فى أسوان 19 31

درجات الحرارة فى الوادى الجديد 16 29

درجات الحرارة فى أبوسمبل 20 31

درجات الحرارة فى أبو رماد 22 30