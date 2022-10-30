الحرف اليدوية تشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الأول للصناعة

تشارك غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بالمعرض والمؤتمر الصناعي الأول لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث سيتم تدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي انطلقت فاعلياته اليوم بمركز المنارة الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشف حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تشارك بعدد من الشركات من مختلف القطاعات الحرفية الممثلين للغرفة، مضيفا بأن الدولة تدعم مؤخرا القطاعات الحرفية بصورة غير مسبوقة، حيث تولي الحكومه ووزارة الصناعة الاهتمام الكبير للقطاع، بالاضافه إلي توفير العديد من الامتيازات للمعارض التي تنظمها الدولة بالقطاع الصناعي، والاستثماري.



وأشار العادلي، أن الملتقى والمعرض يشارك فيه عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن وأعضاء الغرف العربية والصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس الاستثمارية وممثلو البنوك والكيانات الاقتصادية وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ولفيف من المشاركين.



ونوه العادلي، أن الرئيس اطلق علي هامش المؤتمر والملتقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، مشددًا بأن إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية يأتي احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الحرف اليدوية والصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات، وغيرها.