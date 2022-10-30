عاجل.. قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية

ارتفاع جديد في سعر الدولاراليوم بالسوق المصرفية





استأنف سعر الدولار فى مصر، اليوم الأحد، خلال منتصف التعاملات، ارتفاعًا جديدًا بنحو 40 قرشًا، بعد أن استقر أمس (السبت) وخلال الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي فى مصر.

وكان البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، قرر تحرير سعر الصرف وترك أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لآليات العرض والطلب، ونشير إلى أن أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، بينما حقق أقل سعر له في بنك مصر.

أسعار الدولار اليوم الأحد



وتقدم “الفجر” أسعار الدولار في كل من: البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم



وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 23.90 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24 جنيها للشراء و24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 23.90 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

ولامس سعر الدولار ارتفاعه اليوم في بنك الإسكندرية نحو 23.90 جنيه للشراء 24 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 23.15 جنيه للشراء و23.25 جنيه للبيع.