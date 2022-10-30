جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباريات اليوم الأحد الموافق الـ30 من أكتوبر 2022، في مختلف المسابقات والبطولات المحلية والعالمية، حيث تقام العديد من المباريات المهمة.

جدول مباريات اليوم

ويمتلئ جدول مباريات اليوم الأحد بالعديد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام، مع مباراة ريال مدريد "الميرنجي" أمام جيرونا في مسابقة الدوري الإسباني "ليجا".

وترصد بوابة الفجر جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022، في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الأحد 3010-2022 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام - الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة أوساسونا X بلد الوليد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

مباراة ريال مدريد X جيرونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواجهة أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1

لقاء ريال سوسييداد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة إمبولي X أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة

مباراة كريمونيزي X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة

مباراة سبيزيا X فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة

مباراة لاتسيو X ساليرنيتانا – الساعة 7 مساء

مباراة تورينو X ميلان – الساعة 9:45 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني

مباراة يونيون برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

مباراة شالكه 04 X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

مباراة كولن X هوفنهايم – الساعة 8:30 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مباراة أوكسير X اجاكسيو – الساعة 2 ظهرا

مباراة ستاد بريست 29 X ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

مباراة رين X مونبلييه – الساعة 4 عصرا

مباراة نانت X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

مباراة موناكو X أنجيه – الساعة 4 عصرا

مباراة لوريان X نيس – الساعة 4 عصرا

مباراة ليون X ليل – الساعة 9:45 مساء

جدول مباريات اليوم في الدوري التركي

مباراة أنقرة جوجو X هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا

مباراة قيصري سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا

مباراة بشكتاش X عمراني سبور – الساعة 4 عصرا

مباراة سطنبول سبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء

جدول مباريات اليوم في تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 سنة

جنوب إفريقيا X توجو – الساعة 3 عصرا

تونس X الكونغو – الساعة 4 عصرا

غانا X موزمبيق – الساعة 5 مساء

الكاميرون X أنجولا – الساعة 5 مساء

بنين X السودان – الساعة 6 مساء

مباراة مصر X إسواتيني – الساعة 8 مساء