يلا شوت Manchester مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر يلاكورة HD لايف يضرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة إريك تين هاج، موعدًا ناريًا مع نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022.



موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

ومن المقرر أن يلتقي الشياطين الحمر بنظائرهم وست هام يونايتد، اليوم في تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت السعوديه، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد الأولد ترافورد فعاليات اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد ونظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، في افريقيا والشرق الأوسط.



والجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يدخل هذه المواجهة وهو يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

