يلا كورة HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر yalla shoot كورة لايف يسدل الستار اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، عن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

وتعتبر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد هي المباراة الأخيرة التي سوف تلعب مساء اليوم، حيث انتهت سوف يكون هناك مباراة بين آرسنال ونوتينغهام فورست عصر اليوم

يلا كورة HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر yalla shoot كورة لايف

ويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام وست هام يونايتد على أرضية ولد ترافورد بعد سلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات السابقة من البريميرليج

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي:



تقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والسابع والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلا كورة HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووستهام بث مباشر yalla shoot كورة لايف

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium” بنقل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد.