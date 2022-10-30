اونلاين مباشر HD مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس ماتش ودي يلا شوت NEW

الفجر الرياضي
منتخب السعودية
منتخب السعودية

اونلاين مباشر HD مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس ماتش ودي يلا شوت NEW يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب هندوراس، وديًا، اليوم الأحد، وذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم قطر 2022.


ويلتقي منتخب السعودية أمام نظيره منتخب هندوراس، ضمن تحضيراته في معسكره المقام حاليًا في أبو ظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم.


موعد مباراة السعودية أمام هندوراس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب هندوراس، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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ولن يتم نقل مباراة السعودية أمام منتخب هندوراس تلفزيونيا بطلب من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك من أجل فرض سرية تامة على المنتخب السعودي.


ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: أحمد بامسعود - علي البليهي – عبد الإله العمري - سعود عبدالحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج - علي الحسن - سامي النجعي - أيمن يحيى.
خط الهجوم: صالح الشهري – عبد الله الحمدان.

 

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