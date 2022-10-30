يلا شوت SSC السعودية الرياضية مشاهدة مباراة منتخب السعودية وهندوراس بث مباشر كورة لايف HD

يلا شوت السعودية الرياضية مشاهدة مباراة منتخب السعودية وهندوراس بث مباشر كورة لايف نعرض لكم بالسطور التالية طرق مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس اليوم بث مباشر، فضلًا عن بيان موعد المباراة وكافة تفاصيلها الأخرى.

موعدة مباراة السعودية وهندوراس الودية

تجمع أراضي أبو ظبي تحديدًا ملعب مدينة زايد الرياضية، مساء اليوم الأحد والموافق 30 أكتوبر 2022، ودية المنتخب السعودي ونظيره منتخب هندوراس، والتي تقام على هامش المباريات الودية استعدادًا لمشاركة الأخضر في نهائي كأس العالم 2022 “مونديال قطر”.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين الطرفين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس اليوم بث مباشر

لم تتمكن قنوات SSC، الحاصلة على حقوق بث معظم مباريات المنتخب السعودي من الحصول على حق عرض لقاء منتخب السعودية ومنتخب هندوراس اليوم، ووفقًا للتقارير، فلن يتم إذاعة المباراة تلفزيونيا تنفيذًا لرغبة رينارد، المدير الفني لـ المنتخب الأخضر، والذي قرر خوض مباريات المنتخب بسرية لكي لا يتم كشف خطط لعبه قبل بداية كأس العالم 2022.

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ولكن سيتمكن المشاهد من متابعة أهم أحداث المباراة عن موقع التواصل الاجتماعي الرسمي “تويتر” والتابع لـ المنتخب السعودي، والذي يقوم بعرض موجز بأهم أحداث المباراة لحظة بلحظة مع تدعيمه ببعض الصور من اللقاء.

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم

يفتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

ويواجه منتخب السعودية، نظيره بولندا، في إطار منافسات الجولة الثانية،مساء يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وبثالث الجولات، يواجه منتخب السعودية، نظيره المكسيك، يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.

