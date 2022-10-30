يلا شوت sudia مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس بث مباشر تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022 رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد الهندوراس بث مباشر الودية اليوم الأحد التي تجري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم مونديال قطر 2022 والتي تنطلق بعد أيام.

مباراة السعودية والهندوراس بث مباشر تنطلق الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا ولبنان، الرابعة والنصف في فلسطين ومصر وليبيا والسودان، السادسة في الإمارات والبحرين.



ويواصل المنتخب السعودي تجهيز نفسه لمونديال قطر، الذي يشارك فيه إلى جانب أفضل نجوم العالم، إذ يأمل الجمهور العربي أن يتمكن الأخضر من تقديم وجها مشرفا للكرة العربية في هذا المحفل العالمي إلى جانب تونس.

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وخاض المنتخب السعودي العديد من المباريات الودية خلال الفترة المنصرمة، أبرزها ألبانيا ومقدونيا، حيث أكد اللاعبون أنها كانت صعبة للغاية وليس في مستوى السهولة التي ظن المشجعون أنهم قد اختاروا هذه اللقاءات.

السعودية والهندوراس بث مباشر

واشتكى الجمهور السعودي من ضعف المنتخبات التي واجهها الأخضر وديا قبل المونديال، الأمر لاذي رد عليه عبد الإله المالكي لاعب خط وسط المنتخب مؤكدا أنها فرق قوية وتشكل صعوبة بالغة للاعبين على صعيد التقدم.

ويعيش اللاعبون حالة مميزة مع قرب توقف الدوري السعودي للمحترفين الفترة المقبلة، إذ وفرت الجهات الرسمية في المملكة كل القدرات كي يكون النجوم على الموعد في كأس العالم وسط توقعات بمستوى جيد في المونديال.

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