رابط kora on لايف بث مباشر مباراة السعودية وهندوراس الودية والقنوات الناقلة لها، يخوض المنتخب السعودي الاستعدادات لكأس العالم في قطر 2022 والمقرر إقامتها بعد عدة أسابيع حيث تلتقي السعودية بمنتخب هندوراس في مباراة ودية اليوم الأحد 30 أكتوبر.



تقام مباراة السعودية وهندوراس على استاد آل نهيان في مدينة أبوظبي حيث إقامة معسكر منتخب السعودية، وتعتبر هذه ثالث مباراة ودية يخوضها المنتخب حيث فاز على مقدونيا بهدف وحيد، والتعادل أمام ألبانيا بهدف لهدف.

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يتساءل العديد عن القنوات الرياضية التي ستنقل مباراة السعودية وهندوراس، حيث لم تقم قنوات SSC الرياضية من نقل المباريات الودية للمنتخب السعودي حسب رغبة المدير الفني للمنتخب حتى لا يتم كشف خطط اللعب للفريق.



مباراة السعودية وهندوراس بث مباشر

تنطلق مباراة السعودية وهندوراس اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية السادسة والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب آل نهيان في مدينة أبوظبي.

سنضع بين أيديكم رابط مشاهدة مباراة السعودية وهندوراس بث مباشر في حال تم نقل المباراة على أحد قنوات السعودية الرياضية أو بث من تويتر.