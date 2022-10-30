د. محمود جلال يكتب: الابتكار في البرازيل من منظور مؤشر الابتكار العالمي (ج4)

مقومات تفوق البرازيل في مؤشر الابتكار العالمي

بالنظر إلى موضع البرازيل في مؤشر الابتكار العالمي رغم التحديات التي تواجهها نجد أنها استطاعت الارتقاء تدريجيًا من المرتبة 70 عالميًا في عام 2015 لتصل إلى المرتبة 57 في عام 2021، وأن تحتل المرتبة الرابعة في أداء الابتكار بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وذلك نظرًا لتفوقها في العديد من الركائز والمؤشرات الخاصة بمؤشر الابتكار العالمي، وهي كالتالي:

- تحتل البرازيل المرتبة 48 في ركيزة رأس المال البشري والبحوث: كنتيجة لاحتلالها المرتبة 11 عالميًا في مؤشر الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (6.3%)،

وكذلك المرتبة 36 في الركيزة الفرعية للبحوث والتطوير نظرًا لتفوقها في مؤشرات الركيزة: حيث تحتل المرتبة 34 في مؤشر قيمة الإنفاق على البحوث والتطوير (بما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، والمرتبة 26 في مؤشر قيمة إنفاق الشركات على البحوث والتطوير حيث يصل متوسط أكثر ثلاث شركات إنفاقًا على البحوث والتطوير بها إلى 52.7 مليون دولار للشركة الواحدة سنويًا، والمرتبة 31 لمتوسط أفضل ثلاث جامعات بها في مؤشر جودة الجامعات (QS university ranking) حيث تعتبر جامعاتها مثل جامعة ساو باولو من أفضل جامعات الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بعد جامعات الصين.

- وفي ركيزة البنية التحتية للابتكار: نجد أنها تحتل المرتبة 20 في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والمرتبة 18 في مؤشر مدى توفير الحكومة للمعلومات عبر الإنترنت للمواطنين.

- وفي ركيزة تطور السوق: تحتل المرتبة الثامنة في مؤشر حجم السوق المحلي (3.08 تريليون دولار المعادل بالقوة الشرائية PPP).

- وتحتل المرتبة 34 في ركيزة تطور بيئة الأعمال: كنتيجة لاحتلالها المرتبة 35 في مؤشر نفقات البحوث والتطوير الممولة من الشركات بالنسبة لإجمالي الإنفاق بالدولة على البحوث والتطوير (43.5%)،

وكذلك المرتبة 28 في الركيزة الفرعية لاستيعاب المعرفة وذلك نظرا لتفوقها في جميع الموشرات الخاصة بهذه الركيزة، محققة المرتبة 14 في مؤشر قيمة مدفوعات الملكية الفكرية (2.1%) والمرتبة 28 في مؤشر واردات التكنولوجيا الفائقة (10.5%) والمرتبة 30 في مؤشر واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2.2%) وذلك كنسبة من إجمالي التجارة، والمرتبة 34 في مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3.7%).

- وفي ركيزة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 46 في الركيزة الفرعية لخلق المعرفة بمؤشراتها، المرتبة 41 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع والمرتبة 47 في مؤشر عدد طلبات براءات الاختراع الدولية الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) والمرتبة 26 في مؤشر عدد طلبات نماذج المنفعة والمرتبة 47 في مؤشر عدد المقالات العلمية والتكنولوجية المنشورة في المجلات الدولية وذلك للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 24 في مؤشر جودة الأبحاث (H-index).

كما تحتل مدينة ساو باولو المرتبة 66 عالميًا في تصنيف أفضل التجمعات العلمية والتكنولوجية أداءً وأكثرها كثافة للنشر العلمي على مستوى العالم،

وأيضا تحتل المرتبة 35 في الركيزة الفرعية لتأثير المعرفة بمؤشراتها، المرتبة 35 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (1.3%)، والمرتبة 29 في مؤشر الإنفاق على برامج الكمبيوتر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (0.3%)، والمرتبة 32 في مؤشر الإنتاج الصناعي العالي ومتوسط التقنية بالنسبة لإجمالي الإنتاج الصناعي (36.3%).

وتحتل المرتبة 62 في الركيزة الفرعية لنشر المعرفة بمؤشراتها، المرتبة 33 في مؤشر إيرادات الملكية الفكرية (0.3%) والمرتبة 44 في مؤشر الصادرات عالية التقنية (3.7%) وذلك كنسبة من إجمالي التجارة، والمرتبة 49 في تنوع وتطور القدرات الإنتاجية للمنتجات التصديرية.

- وفي ركيزة المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 27 في مؤشر عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما تأتي البرازيل بعد الصين والهند والمكسيك وروسيا كأعلى الشركات والمؤسسات قيمة لعلاماتها التجارية بين الدول متوسطة الدخل، ويعتبر قطاع الخدمات المصرفية هو الأعلى قيمة للعلامات التجارية بها، وأعلاهم إتاو (Itau)، وبرادسكو (Bradesco)، وكايكسا (Caixa)، وبنك البرازيل.