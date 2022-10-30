موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وإنبى، يتساءل عشاق الفارس الأبيض عن موعد فريقهم أمام نظيره إنبي في ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، عقب الهزيمة أمام الأهلي في لقاء السوبر يوم الجمعة الماضي.

مباراة الزمالك وإنبى

ويواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة إنبى فى الدوري، بعدما أغلق مبف مباراة السوبر المصرى التى استضافتها بالإمارات أمام الأهلى وخسره بهدفين دون رد، من أجل مواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل مباراة الزمالك وإنبى

ويدخل الزمالك مباراته أمام إنبي وهو متصدرا للمسابقة برصيد 6 نقاط بعدما حقق فوزين مهمين على سموحة وسيراميكا كليوباترا، متفوقا بالأهداف على الأهلي الذي له نفس رصيد النقاط، بفوزين مهمين على الإسماعيلي وأسوان.

مباراة الزمالك وإنبى ولقب الدوري

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري في آخر نسختين للمسابقة ليل للبطولة الـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي، ودخول بيراميدز في بوتقة المنافسة ليحتدم الصراع بين الثلاثي.

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

وتقام مباراة الزمالك وإنبى يوم الأربعاء المقبل الموافق الثاني من نوفمبر 2022 فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بوقيت السعودية، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ترتيب الدوري قبل مباراة مباراة الزمالك وإنبى

يعتلي فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس رصيد النقاط في المركزين الثاني والثالث ثم يأتي فيوتشر الذي يقدم أداء كبيرا وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى

أعلنت قناة أون تايم سبورتس صاحبة حقوق البث الحصري لبولة الدوري المصري عن نقل مباراة الزمالك وإنبى مع وجود أستوديو تحليلى سجمع كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية قبل انطلاق المواجهة.