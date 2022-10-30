البورصة تغلق على ارتفاعات طفيفة اليوم الأحد

شهدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بختام أولى جلسات الأسبوع، ارتفاعًا بنسبة محدودة، بعد مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي على خلفية قرارات البنك المركزي، في جلسته الاستثنائية.



وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى 11101 نقطة.



وارتفع المؤشر ارتفاعًا كبيرًا في جلسة الخميس بنسبة 4.9%، لتصل مكاسب خلال الأسبوع إلى نحو 7.7%، وأغلق عند 11.072 نقطة، بعدما أعلن المركزي المصري عن بعض القرارات.



على مدار الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر 840 نقطة، مع تسجيل زيادة كبيرة في أحجام التداول، وتحسن مؤشرات صحة السوق وجودته.



وقرر المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، كما أعلن مرونة سعر الصرف، ما دفع السعر إلى تحقيق 23 حنيها للدولار في أسبوع.



كما أعلنت الحكومة موافقة صندوق النقد على القرض المنتظر.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "يستهدف المؤشر مستوى المقاومة القادم 11.300 نقطة.. في حالة أي تراجع، ستكون فرصة لشراء الانخفاضات، ويقف مستوى الدعم الأول عند 10.750 نقطة، ويليه مستوى 10.553 نقطة، وننصح المتداول على المدى القصير بجني أرباح التداولات التي وصلت لمستهدفاتها، مع البحث عن فرص جديدة أثناء تراجع الأسعار".