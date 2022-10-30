أول نوفمبر.. مؤتمر "عام المجتمع المدني" في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا بعنوان "عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة"، يومي 1 و2 نوفمبر 2022، يشهد حضورًا مكثفًا من الجمعيات الأهلية من كافة أنحاء الجمهورية، فضلًا عن القيادات التنفيذية والتشريعية، والإعلاميين والشخصيات العامة.

أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المجتمع المدني يسهم في مسيرة التنمية من خلال ما يقوم به من مبادرات تنموية، وأيضًا عبر الشراكة مع الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، ورفع وعي المواطنين.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية في سياق عام المجتمع المدني تقدم في هذا المؤتمر مجالًا للحوار والنقاش بين المثقفين والمتخصصين والممارسين للعمل التنموي حول ما ينبغي أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع، ويمثل هذا المؤتمر ثمرة تعاون بين المكتبة ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تٌشكل المظلة التي تحتضن الجهود الأهلية، وتقدم لها كافة أوجه الدعم والمساندة.

يشمل المؤتمر على مدار يومين عدة جلسات تناقش الرؤى العامة في تطوير المجتمع المدني، وتفعيل دوره في المجتمع، وتعزيز الشراكة بينه وبين الحكومة، واستعراض جهود الجمعيات الأهلية في مبادرات قومية مثل حياة كريمة، وحملة 100 مليون صحة، ورفع الوعي بالمواطنة، وتعزيز التنمية المجتمعية. ويتحدث في اللقاء عدد من المسئولين ونواب البرلمان والخبراء والعاملين في مجال العمل الأهلي، ويُنظم على هامشه معرض لمنتجات وإصدارات بعض الجمعيات الأهلية المشاركة.

