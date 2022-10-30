تجنبا للغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، يعد من ضمن أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمعرفة الموعد الأخير لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 تجنبا للوقوع في الغرامة.

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات we، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 تجنبا للغرامة، التي يبحث عنها قطاع كبير من المستخدمين لخدمة التليفون الأرضي، حتى لا يتعرضوا لانقطاع الخدمة والتي تؤدى لانتهاء خدمة إنترنت الواي فاي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، وهي على النحو التالي:-

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

ووفقا للمعلن من الشركة المصرية للاتصالات عن أنظمة سداد فاتورة التليفون الأرضي، توجد مراحل تمر بها دفع فاتورة التليفون الأرضي، وهي كالتالي:

- يمكن للمستخدم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن قيمة فاتورة شهر أكتوبر والتي تتضمن فواتير يوليو وأغسطس وسبتمبر، بداية من اليوم الأول من شهر أكتوبر وحتى النهاية وذلك من خلال مراكز التحصيل أو الفيزا أو المحافظ الالكترونية.

- إذا لم يتم دفع قيمة فاتورة التليفون، في نهاية الشهر، يتم فرض غرامة على قيمة الفاتورة والتي تكون نحو 10 جنيهات، أو 1.5% من قيمة الفاتورة، وذلك حتى 15 نوفمبر المقبل.

- المرحلة التالية، تكون وقف الخدمة جزئيًا، ويتحول التليفون للاستقبال فقط، إذا لم يتم دفع الفاتورة حتى 15 ديسمبر القادم.

- وإذا لم يتم دفع الفاتورة حتى 15 يناير، يتم قطع الخدمة نهائيًا، وانقطاع الخدمات المترتبة عليه، خاصة الإنترنت.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

ويمكن من خلال خطوات بسيطة معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر إلكترونيا عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالآتي:

يمكن الدخول على موقع شركة الاتصالات we، واختيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي، ويمكن الدخول مباشرة من هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- أدخل بيانات الهاتف الأرضي، والتي تتضمن كود المحافظة ورقم الهاتف، والضغط على أيقونة "إظهار الفواتير"، لتظهر الفواتير على المستخدم.