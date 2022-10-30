تعرف على موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وتحديدًا جمهور الفارس الأبيض، موعد مباراة الزمالك وإنبي، في إطار مباريات الجولة الـ3 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

وسيكون موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9 مساءًا بتوقيت أبوظبي الإماراتية.

استعدادات الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي إنبي بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

وتذاع مباراة الزمالك وإنبي، بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز على مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري والوحيد للبطولة، ويقام اللقاء على ستاد نادي المقاولون العرب.

ترتيب الزمالك في الجدول المصري بعد انتهاء الجولة الـ2

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بواقع مباراتين استطاع تحقيق الفوز في بداية الدوري المصري، ويأتي في المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط بواقع مباراتين خاضهما وحقق خلالهما الفوز، وفي المركز الثالث النادي الأهلي برصيد 6 نقاط بواقع مباراتين حقق خلالهما الفوز، ويحتل الأهلي والاتحاد السكندري المركز الثاني والثالث بفارق الأهداف عن نادي الزمالك.

الزمالك يسعى لمواصلة الفوز وتخطي الهزيمة بالسوبر

ويسعى الزمالك لتخطي الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل لاشيء ببطولة السوبر، ومواصلة الانتصارات بالدوري للحفاظ على لقب بطولة الدوري بعد الفوز به لمدة موسمين متتاليين.

ترتيب إنبي في جدول الدوري المصري

ويحتل نادي إنبي المركز الثاني عشر في بطولة الدوري الممتاز بواقع مباراتين برصيد نقطة واحدة، استطاع التعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى.

إنبي يسعى لتعميق جراح الزمالك

ويسعى إنبي خلال مواجهة الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل لتحسين ترتيبه في جدول مباريات الدوري، خاصة أنه يحتل المركز الثاني عشر في منافسات الدوري ولم يحقق الفوز في أي مواجهة خلال المباراتين التي خاضهما.