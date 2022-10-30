"هل لديكم مشاكل أخرى".. كتاب يناقش تأثير التغيرات المناخية

يهتم العالم حاليًا بقضية التغيرات المناخية فهي تعتبر من أهم قضايا العصر الحالي التى تهدد وجود البشرية وتؤثر على القطاع الإنسانى بأكمله وعلى مختلف نواحى الحياة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال حسن عباس، مؤلف كتاب «هل لديكم مشاكل أخرى» إن التغيرات المناخية من أخطر القضايا الموجودة على الساحة، ولا بد لكافة الدول التكاتف لمواجهة آثار تلك التغيرات، حيث ستوثر على حياة ملايين البشر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عباس، أن الكتاب يصدر باللغة العربية والإنجليزية عن الفريدة للتطبيقات والابتكارات التكنولوجية، ويقدم ابتكارات جرئية غير مسبوقة لحل كل مشاكل المناخ والتكيف معه، لحين خفض درجة الحرارة لأكثر من درجتين قبل الثورة الصناعية ومنها: انتهاء كارثة غرق الجزر والمدن الساحلية جزاء ذوبان الجليد، والقضاء على مشكلة حرائق الغابات، والقضاء على الشح المائي وزيادة كمية المياه العذبة الدوارة بالكوكب، والقضاء على التصحر والجفاف، والقضاء على المجاعات ونقص الغذاء بالعالم، وخفض نسبة الكربون مع استمرارية استخدام الوقود الأحفوري.

كما يناقش الكتاب، التحديات الأساسية التي ما زلنا نواجهها اليوم، ويرى أنها ليست مرتبطة بالعجز التكنولوجي أو الفكري لتحقيق تغيير منهجي، ولكن في الافتقار إلى الإرادة السياسية المطلوبة للقيام بمواجهة التغيرات المناخية، وأن إفريقيا يجب أن تأخذ مكانتها بين الدول المتقدمة دون نقص في الغذاء أو التصحر والجفاف وشح المياه والهجرة الغير الشرعية.

وتابع المؤلف، أن اختيار مصر لاستضافة وتنظيم قمة المناخ، هذا الحــدث العالمي الكــبير يأتي تعــبيرًا عــن الثقــة الكاملــة في قدرة مصر ليس فقط على التنظيم الناجح، والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء، بل الأهم من ذلك هو ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها.