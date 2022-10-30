جهاز حماية المستهلك يشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق بكافة المحافظات

تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء،ووزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، قام جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين بشن حملات رقابية مكثفه علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.



هذا وقد صرح ايمن حسام الدين أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالاضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



هذا وقد تم المرور خلال يومي السبت والاحد علي 2657منشأه تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الاسعار ومقارنتها بالاسبوع السابق ورصد اي تغير بها، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالاضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأرز و السكر والدقيق مجهولي المصدر ودون فواتير، و68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.



كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخري.

