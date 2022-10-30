نائب رئيس "طيبة يونيتد" يستقبل الرئيس السيسي خلال زيارته لجناح المجموعة (صور)

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل السيد أحمد سليمان نائب رئيس مجموعة طيبة يونيتد والسيد معتز جندية مدير التسويق المجموعة، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال زيارته اليوم لجناح مجموعة طيبة يونيتد على هامش ملتقى الصناعة الأول، وقد تم استعرض حلول الكهرباء الجديدة لدى الشركة أمام السيد الرئيس ومنتجاتها ودورها في السوق المصري ومشروعات الدولة والشبكة القومية للكهرباء وكذلك مبادرة حياة كريمة.

 

وأشار نائب رئيس المجموعة أن المرحلة المقبلة لم يكن وليد الصدفة ولكن بفضل الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية علي رأسها الرئيس السيسي ودعم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للصناعة الكهربائية ومستقبل الكهرباء في مصر وان هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود، وأكد أن هذا الحدث بكل فخر أصبح حدث قومي.

وأضاف نائب رئيس المجموعة أن فريق العمل يساهم بقوة في توريد منتجات المجموعة للمشاريع الاستراتيجية العملاقة التى تجرى حاليا فى البلاد لتأمين احتياجات المواطن المصري بكل فخر صنع في مصر.

كما أن المجموعة نفذت وتم توريد عدد من منتجات الجموعة  لمشاريع التغذية الكهربائية والتوسعات الجديدة منها مشروع حياة كريمة، العاصمة الادارية ومشروع توشكي والخطة القومية للكهرباء والاعمال الخاصة بوزارة الدخلية إلى جميع المقاولين الذى يعملون ضمن مشروعات الدولة.

و قال السيد معتز جندية إن مجموعة طيبة يونيتد تحت قيادة المهندس محمد سليمان تغطي احتياجات السوق المحلي والعمل التصدير لجلب العملة الصعبة. وان طيبة يونيتد هي اكثر من 34 سنة في كل صناعات اللوحات الجهد المنخفض والمتوسط، المولدات، انظمت الارضي والسواعق، اكشاك الجهد المتوسط، انظمت الحريق، كابلات اتيار الخفيف بجانب إلى قطاع المقاولات وعقود الادارة والصيانة بالمعاير الأول والعالمية والسلام المهنية.

 

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السيد أحمد سليمان مجموعة طيبة يونيتد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملتقى الصناعة الاول

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