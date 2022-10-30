ننشر أسعار الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة.. وهذه شروط التقديم وطرق السداد

استعد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، اليوم الأحد، لحجز عدد من وحدات الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة، لعدد من من الشقق، بالمنطقة المذكورة، مشيرا إلى أن تخصيص الوحدة بأسبقية الحجز، عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بمجموعة من الآليات والاشتراطات المحددة للاستفادة من المشروع.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أسعار الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة وشروط التقديم وطرق السداد، وهي على النحو التالي:-

آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز الوحدات الاسكان المتوسط بداية من اليوم الأحد 30 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال بنك التعمير والاسكان.

طرق سداد وحدات الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة

ويقوم المستفيد بدفع نحو 100 ألف جنيه بالإضافة إلي 500 جنيه كمصاريف إدارية، والتي يتم دفعها عن طريق تحويل لبنك التعمير والاسكان، وبعد انتهاء خلال شهر حجز الوحدة يتم استكمال 30% من قيمة الوحدة، بينما باقي سعر الوحدة الـ70% يتم دفع على 14 قسط، يدفع القسط كل 6 أشهر.

خطوات دفع قيمة الوحدة الـ120 متر

حيث سيكون مطلوب من المتقدم سداد 147 الفا و500 جنيه، كمقدم الـ30% بينما باقي قيمة الوحدات 70% المتبقية، يتم سدادها على 14 قسط، يتم دفعها كل 6 أشهر، ويكون قيمة القسط الواحد 41 ألفا و250 حنيهًا.

بينما الوحدات الـ 112 متر، يتم دفع المقدم الـ30% 117 ألف و500 جنيه، بينما باقي سعر الوحدة يتم دفعها على 14 أقساط وقيمة القسط 36 ألفا و250 جنيها.

ويمكن دفع قيمة السعر كاش عن طريق فروع البنك في مدينة نصر والتجمع الخامس والقطامية والدقي.

أسعار وحدات الإسكان الاقتصادي بالقاهرة الجديدة

وجاءت أسعار الوحدات المطروحة كالآتي:

- سعر المتر 6250 جنيها، وبهذا يكون سعر الشقة الـ120 متر بلغ 825 ألف جنيه.

- سعر الوحدة مساحتها 112 متر بسعر 725 ألف جنيه.