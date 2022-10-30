أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31-10-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين،وسبق أن ارتفع المعدن الأصفر عقب رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف الذى أعلنة البنك المركزى الخميس الماضى.

أسعار الذهب الأن :





الاوقية: 1671 دولار

عيار ٢١: 1139 جنيه

عيار ٢٤: 1302 جنيه

عيار ١٨: 976 جنيه

عيار ١٤: 761.5 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 9112 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1641.30دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1644.8 دولار.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل منافسيه بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني. كما يتوقع المتداولون زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر كانون الأول.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 19.17 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 942.13 دولار. ونزل البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1895.46 دولار.