أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 31-10-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الاثنين، بعد أن صعدت العملة الأمريكية إلى مستوي 24 جنيه في مجموعة من البنوك مع ترقب مواصلة العملة الخضراء الارتفاع أمام العملة المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.



استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 22.99 جنيه للبيع و22.85 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي، وقفزت أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 24.20 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 23.15 جنيه للشراء في مقابل 23.20 جنيه للبيع، كما سجل نفس الأسعار في بنك مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.12 جنيه للشراء و24.20 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في 7 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية 24.10 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه للبيع وفقًا للأسعار المتداولة وهي بنوك، المصرف المتحد وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس وبنك SAIB وبنك بلوم.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، وسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للدولار ومشتقات الجنيه شريطة أن يكون الغرض من العمليات تغطية مراكز العملاء الناتجة عن عمليات تجارية وليس في لأغراض المضاربة.

وتهدف خطوة البنك المركزي لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة حيث تسعى الحكومة لإزالة القيود التي وضعتها على خلفية أزمة الدولار والتحول للعمل بمستندات التحصيل مجددًا بدلا من الاعتمادات المستندية التى تعمل بها حاليًا في عمليات الاستيراد والتصدير.