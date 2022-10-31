أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 31-10-2022

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات البنوك، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه المصري قيمة 23.80 جنيها للشراء، و23.90 جنبها للبيع.



أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الافريقي

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 23.9 شراء و42.0 بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.21 شراء و6.41 بيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي 73.93 شراء و81.24 بيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 6.42 شراء و6.53 بيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري 23.94 شراء و14.19 بيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 27.74 شراء و28.13 بيع.

وشهدت اسعار العملات اليوم في البنك الاهلي عدة تحركات في أول يوم عمل للبنوك عقب قرار البنك المركزي سعر الفائدة الخميس 27 اكتوبر 2022.

وسجل سعر العملات اليوم في البنك الاهلي حسب قائمة اسعار العملات المعلنة من خلال الموقع الرسمي:-

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم

دولار، أسعار الدولار، صرافة

شراء 23.80

بيع 23.90

‏سجل سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي

للشراء 23.62

للبيع 23.89



سعر الجنيه الاسترليني

شراء 27.38

بيع 27.77

‏دولار‏ ‏كندى‏

شراء 17.4564

بيع 17.6697

‏كرون‏ ‏دانمركى‏

شراء 3.17

بيع 3.21

كرون نرويجي

شراء 2.29

بيع 2.33

كرونا سويدية

شراء 2.15

بيع 2.18

‏فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء 23.85

بيع 24.18

‏ين‏ ‏يابانى‏

شراء 16.09

بيع 16.36

‏دولار‏ ‏استرالى‏

شراء 15.20

بيع 15.48



دينار كويتي

شراء 74.15

بيع 77.22

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء 6.33

بيع 6.36

‏ ‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء 6.49

بيع 6.50

دينار بحريني

شراء 61.49

بيع 63.39

‏ريال‏ ‏عمانى‏

شراء 60.40

بيع 62.07

‏ريال‏ ‏قطرى‏

شراء 6.10

بيع 6.56

‏دينار‏ ‏اردنى‏

شراء 33.10

بيع 33.69