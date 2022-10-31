بعد زيادة الشركات التسعيرة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 31 أكتوبر

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أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

«تجاوز الـ1500 جنيه للطن».. أسعار الأسمنت اليوم بعد الزيادات الأخيرة

تواصل أسعار مواد البناء فى مصر ممثلة في سلعتي الحديد والأسمنت، ارتفاعهما، بعد قرار البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب، واليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، شهدت أسعار الحديد والأسمنت، ثباتًا، بعد الزيادات الأخيرة.

وشهدت أسعار الأسمنت بنوعية الأبيض والمقاوم، مستويات مرتفعة، سجلتها أمس، بمقدار يتراوح من 60: 70 جنيه بالطن، حيث حركت معظم شركات الأسمنت الأسود الأسعار خلال تعاملات أمس الأحد، وارتفعت الأسعار بمقدار يتراوح من 25: 50 جنيه بالطن، متأثرًا بزيادة الدولار لمستويات قياسية، وسط حالة الكساد بسوق مواد البناء خلال الفترة الحالية.

 

أسعار الأسمنت


أسمنت لافارج
استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1540 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل
وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1513 جنيه للطن.

أسمنت السويدي
وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1590 جنيه للطن.

أسمنت العربية المسلح
بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1570 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف
ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1475 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان
وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1558 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض
ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم
بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1580 جنيه للطن، وسجل سعر طن «أسمنت السويدي» 1620 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت لافارج»، ليسجل 1595 جنيه.

وزادت أسعار الأسمنت في المصانع، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المحلية وزيادة أسعار الفائدة بواقع 2% على الإقراض والايداع، في اجتماع استثنائي للبنك المركزي، الخميس الماضي.

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أسبوعين، زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت بنسبة 109% لتسجل 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية بدلًا من 5.75 دولار سابقًا، فيما ارتفع سعر الدولار اليوم، إلى مستويات غير مسبوقة، ليصل إلى 24 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 

 

المنتجأقل سعرأعلى سعر
حديد عز18،100 جنيه18،100 جنيه
حديد بشاى18،000 جنيه18،100 جنيه
حديد العتال17،800 جنيه17،800 جنيه
حديد عطية17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد سرحان17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد المراكبى15،750 جنيه15،750 جنيه
حديد المصريين17،550 جنيه17،550 جنيه
حديد الكومى17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد المعادي17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد العشري17،100 جنيه17،100 جنيه
حديد مصر ستيل17،200 جنيه17،200 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 30 أكتوبر 

المنتجأقل سعرأعلى سعر
حديد عز18،100 جنيه18،100 جنيه
حديد بشاى18،000 جنيه18،100 جنيه
حديد العتال17،800 جنيه17،800 جنيه
حديد عطية17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد سرحان17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد المراكبى15،750 جنيه15،750 جنيه
حديد المصريين17،550 جنيه17،550 جنيه
حديد الكومى17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد المعادي17،000 جنيه17،000 جنيه
حديد العشري17،100 جنيه17،100 جنيه
حديد مصر ستيل17،200 جنيه17،200 جنيه

 

 

 

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