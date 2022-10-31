الكرتونة بـ 82 جنيه.. أسعار البيض اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022

الاقتصاد
اسعار البيض
اسعار البيض

تشهد أسعار البيض اليوم الاثنين 31 أكتوبر2022، في السوق المحلية، حالة من الارتفاع، بعد أن شهدت استقرارًا مؤقتًا خلال الأيام الماضية، ونشط الارتفاع مرة أخرى عقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ليخضع لآليات العرض والطلب.

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أسعار البيض اليوم فى مصر 

 

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، ما بين 80 جنيهًا للأبيض و82 جنيهًا للبلدي.

سعر البيض الأبيض


استقر سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ووصلت لـ82 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

 

سعر البيض الأحمر


كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك ثباتًا وصل لـ80 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).


وسجلت أسعار البيض البلدي ثباتًا، لدى المستهلك اليوم لتسجل 80 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 

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