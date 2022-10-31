عاجل.. التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض، غدًا الثلاثاء، لتنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه يتم صرفهًا شهريًا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.

صرف المنحة الاستثنائيةلأصحاب المعاشات بقيمة300 جنيه

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

وأشاد عدد كبير من أصحاب المعاشات بقرار الرئيس السيسي، مؤكدين أن إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة لهم من خلال صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، جاء انتصارًا للفئات الضعيفة بالمجتمع كما أنه يعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

وبذلك فإن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، وذلك بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪%.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمرًا صحفيًا، أشار إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات وأن ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.