حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة بجميع المحافظات (تفاصيل)

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس معتدل بهذه المناطق

وأوضحت الأرصاد الجوية إنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الإثنين

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

شبورة مائية

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة على محافظات الجمهورية

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 27