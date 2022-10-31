الهالوين.. مظاهر الاحتفال بعيد الرعب حول العالم

يحتفل العالم في 31أكتوبر من كل عام، بـ "عيد الهالوين" أو كما يعرف بعيد الرعب، ولم يقتصر الاحتفال على الدول الأوربية فقط كما كان قديما، لكنه امتد إلى الدول العربية والإفريقية واللاتينية وغيرها.

معنى كلمة هالوين

يأتي أصل كلمة هالوين "Halloween" باللغة الإنجليزية من كلمة "Hallowed" والتي تدلّ على ما هو مقدّس، وهي اختصار لعبارة "All Hallows’ Eve" أي عيد كلّ ما هو مقدّس، فيكون معنى هالوين: عيد القدّيسين أو يوم القدّيسين.

ما هو الهالوين

الهالوين هو احتفال سنوي يقام في مختلف بلدان العالم، وعادة ما يكون في 31 أكتوبر. يتميز الهالوين عن غيره من الأعياد التقليدية الأخري إنه يحتفل بذكرى الموتى.

هناك اعتقاد بأنّ كلمة هالوين مشتقة من مهرجان كان معروفًا باسم سامهين (Samhain)، ويُلفظ (ساه ون)، وهو مهرجان تحتفل فيه شعوب السلتيك، وكان هذا قبل ظهور الديانة المسيحية، وهو ما يُطلق عليهم اليوم باسم السلت، وقد عاشت هذه الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولكن أتوا للعيش في المناطق المعروفة مع الوقت، مثل: ايرلندا، واسكتلندا، وكورنوال، وويلز، وبريتاني،

وتعود أصول عيد الهالوين إلى مهرجان سامهين بين شعوب السلت من بريطانيا القديمة وايرلندا، وهو في اليوم الموافق الأول من تشرين الثاني، حيث كان يُعتقد بأنّ هذا اليوم هو بداية السنة الجديدة، كما اعتُبر ذلك التاريخ بداية فصل الشتاء، وهو التاريخ الذي أُعيدت فيه القطعان من المراعي، وتجدّدت حيازة الأراضي.

ويذكر أنّ يوم الهالوين كان يتضمن معتقدات خاصة بأقوام السلت، فقد كانوا يعتقدون أنّ أرواح الأموات تعود في هذا اليوم لزيارة الأرض، لأن الحدود بين عالمي الأموات والأحياء تتلاشى في هذا اليوم.

مظاهر الاحتفال بالهالوين حول العالم

هناك مظاهر مختلفة للاحتفال بالهالوين حول بلدان العالم.

ففي النمسا، يقومون بترك بعض الخبز والماء ومصباحا مضاء على الطاولة قبل أن يخلدون إلى النوم في ليلة الهالوين، وهذا بهدف استقبال الأرواح الزائرة.



وفى الصين يضعون الطعام والماء أمام صور الأعزاء الراحلين.

وفى جمهورية التشيك فيضعون الكراسي حول النار، واحد لكل فرد من أفراد العائلة الأحياء، وواحد لكل ميت.

وفى جمهورية التشيك فيضعون الكراسي حول النار، واحد لكل فرد من أفراد العائلة الأحياء، وواحد لكل ميت. أما في المكسيك وأمريكا اللاتينية وإسبانيا يحتفلون بهذه المناسبة لمدة ثلاثة أيام يبدأ مساء يوم 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، حيث تقوم الأسر ببناء مذبح للموتى في منازلهم لتكريم المتوفين ويزينونه بالحلوى والزهور والصور وعينات من الأطعمة والمشروبات المفضلة للمتوفى،كذلك ينظفون المقابر ويضعون الزهور على القبور.

و في ايرلندا والتي تعد بلد المنشأ لعيد الهالوين، لا يزال يتم الاحتفال بهذا اليوم بالطريقة القديمة، ففي المناطق الريفية تضاء النيران كما كانت في أيام السلتيين وكذلك في جميع أنحاء البلاد ويرتدي الأطفال أزياءهم ويقضون المساء في لعبة "حيلة أم حلوى" في أحيائهم، حيث يتجمعون ويمارسون العديد من الألعاب ومنها لعبة "snap-apple" وهي لعبة يتم فيها ربط تفاحة على خيط بإطار باب أو شجرة ويحاول اللاعبون عض التفاحة المعلقة.

ما هي لعبة حيلة أم حلوى؟

وتأتي لعبة حيلة ام حلوي من اشهر الألعاب التي يتم ممارستها اثناء الاحتفال بالهالوين،

حيث يقوم الأطفال في فترة العيد بالتجول من منزل لآخر مرتدين أزياء الهالوين، ويطلبون الحلوى من أصحاب المنازل، وذلك بإلقاء السؤال حيلة أم حلوى؟ على من يفتح الباب، وهذه العبارة تعنى أنه إذا لم يعط صاحب البيت أي حلوى للطفل فإنه سيقوم بإلقاء خدعة أو سحر على صاحب المنزل أو على ممتلكاته.