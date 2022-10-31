التضخم في منطقة اليورو يقفز لأعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع التضخم في منطقة اليورو فوق مستوى 10% في شهر أكتوبر الجاري، مسجلًا أعلى مستوى له، مما يسلط الضوء على حدة أزمة تكلفة المعيشة في المنطقة، ويضيف مزيدًا من الضغط على البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم الاثنين، من مكتب الإحصاء الأوروبي، أن التضخم الرئيسي جاء بمعدل سنوي 10.7%، وواجهت الكتلة المكونة من 19 عضوًا أسعارًا أعلى، لا سيما أسعار الطاقة والغذاء، خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لكن الزيادات ارتفعت بشكل كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتشير بيانات الإحصاء الأوروبي، أنه من المتوقع أن تسجل تكاليف الطاقة أعلى ارتفاع سنوي في أكتوبر 2022، بنسبة 41.9% من 40.7% في سبتمبر الماضي، بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 13.1% من 11.8% في الشهر السابق، حسب «euronews».

أكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس الماضي، زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة؛ في محاولة لخفض الأسعار، وضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف التضخم متوسط ​​الأجل البالغ 2%.

وتأتي بيانات اليوم الاثنين، بعدما أبلغت الدول الفردية عن تقديراتها الأسبوع الماضي، ففي إيطاليا، جاء التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين عند 12.8% على أساس سنوي، وفي ألمانيا قفز التضخم إلى 11.6%، وفي فرنسا وصل إلى 7.1%.