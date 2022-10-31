البورصة تختتم أكتوبر بأرباح 13 مليار جنيه.. و"الرئيسي" يرتفع 2.45%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 13.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.749 مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد استهلت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 11156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13539 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4561 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3246 نقطة.