أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة في مصر دون مصنعية

تراجعت أسعار الذهب المحلية في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة اليوم الإثنين 31-10-2022؛ حيث سجل عيار 21 قيراط الآن 1210 جنيها للجرام.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقُرائها، ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الإثنين 31-10-2022 دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 31-10-2022 دون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 قيراط 1382.75 جنيه للبيع و1371.5 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 22 قيراط 1267.5 جنيه للبيع و1257.25 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 21 قيراط 1210 جنيه للبيع و1200 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 18 قيراط 1037.25 جنيه للبيع و1028.5 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 14 قيراط 806.75 جنيه للبيع و800 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 12 قيراط 691.5 جنيه للبيع و685.75 جنيه للشراء

- سعر الذهب عيار 9 قيراط 518.5 جنيه للبيع و514.25 جنيه للشراء

- سعر الجنيه الذهب 9680 جنيه للبيع و10670 جنيه للشراء

- سعر الأونصة بيع 1638 $ للبيع و1637 $ للشراء