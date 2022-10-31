تُقام اليوم الاثنين 31/10/2022 العديد من المباريات الهامة استكمالا لجولات الأسبوع الثالث من مباريات الدوري الممتاز 2022-2023، والتي بدأت يوم السبت الماضي بلقاءات جمعت بين أسوان وغزل المحلة، والمصري وإنبي، وانتهت بفوز كل من فريق غزل المحلة، والمصري.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31/10/2022 في الدوري المصري، وهي على النحو التالي:-

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31/10/2022 في الدوري المصري الاسبوع الـ3

- الاتحاد السكندري - طلائع الجيش: الساعة 5 مساءًا.

- المقاولون العرب وفاركو: الساعة 7 مساءًا.

مباريات غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر

سموحة وحرس الحدود: الساعة 5 مساءًا.

البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا: 7 مساءًا.

الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022

- الداخلية والأهلي: الساعة 5 مساءًا.

- الإسماعيلي وفيتشر: الوقت لم يحدد بعد.

- الزمالك وبيراميدز: الوقت لم يحدد بعد.

جدير بالذكر أن اتحاد الكورة المصري، أدخل الأسبوع الماضي، العديد من التغيرات الجديدة على جدول الدوري المصري الممتاز، إذ أن مباريات الجولة الثالثة كان مقررا أن تبدأ الخميس، إلا أنه تم تأجيل جميع المباريات.

وتشهد الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز عدة لقاءات مهمة لجميع الفرق، وخاصة الفرق التي نجحت في حصاد النقاط وتصدر جدول الدوري منذ بداية الأسبوع الأول، في حين تواصل الفرق الأخرى التي تعرضت للهزيمة أو للتعادل في العودة سريعا إلى المنافسة.

هذا، ومن المعروف المقرر أن جميع المباريات تُنقل على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية 1-2 من خلال القمر الصناعي نايل سات، عبر هذه الترددات التالية:

- قناة أون تايم سبورت 1، على تردد 11861.

- قناة أون تايم سبورت 2، على تردد 10853.

يذكر أن فريق غزل المحلة، قد تصدر ترتيب جدول الدوري المصري بشكل مؤقت، برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق فوزه الثالث يوم السبت الماضي على أسوان، بينما استمر فريق أسوان بالمركز الـ 17 دون تحقيق أي نقاط، إذ خسر في 3 مباريات متتالية.