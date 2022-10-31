بيان هام من حساب المواطن حول صدور الدفعة 60 وطريقة الاعتراض عليها

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن تفاصيل نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 60، والتي سيتم صرفها للمستفيدين يوم 10 نوفمبر المقبل، ويعلم الجميع أن موعد الصرف مثبت في يوم 10 من كل شهر ميلادي ولا يتم تقديمه أو تأخيره إلا إذا صادف يوم إجازة رسمية في السعودية.

وعادةً، يتم إعلان نتائج أهلية البرنامج قبل صرف الدعم، وفور صدورها يقوم المستفيدون بالاستعلام عن الأهلية، وفي حال وجدوا بأنهم غير مؤهلين يمكنهم تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتبعون في ذلك آلية محددة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، بيان حساب المواطن حول صدور الدفعة 60 وطريقة الاعتراض على نتائج الأهلية 1444، وهي على النحو التالي:-

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن 1444

عقب إعلان حساب المواطن عن نتائج أهلية الدورة 60 للمستفيدين، لا شك في أنهم يبحثون عن طريقة التحقق من صدورها، ولا بد من اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول على بوابة حساب المواطن عبر هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- اختر الخدمات الإلكترونية، ثم اختر زر الاستعلام.

- قم بإضافة رقم التعريف القومي الخاص بك في الخانة المحددة له، مع إضافة رقم التأكيد الشخصي.

- أخيرا انقر على زر تقديم الطلب الخاص بك.

إجراءات الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن 1444

بالنسبة لمن يجد عبارة لا في نتائج أهلية برنامج حساب المواطن، يمكنه تقديم الاعتراض من خلال اتباع الآلية التالية:

- قم بزيارة بوابة حساب المواطن على هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- في الخطوة الموالية عليك الدخول إلى حسابك الشخصي من خلال وضع كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

- يتعين عليك الضغط على استبيان الأهلية.

- اضغط على زر تقديم الاعتراض، مع كتابة كل المعلومات الشخصية المطلوبة في الأماكن المحددة لها.

- أخيرا يمكنك إرسال الطلب الخاص بك.

التسجيل في حساب المواطن لأول مرة

من يرغب بالتسجيل في حساب المواطن لأول مرة، لا بد من أن يتبع هذه الخطوات البسيطة:

- ادخل على بوابة حساب المواطن، ثم حدد السجل الجديد الخاص بالمستفيد.

- أضف كلا من الاسم ورقم الهوية الوطنية مع تاريخ الميلاد.

- اكتب رقم الجوال في المكان المخصص له.

- ستصلك كلمة المرور في ريالة نصية

سجل الدخول مجددا وقم بتغييرها، وأضف جميع البيانات المطلوبة عنك

- أخيرا يمكنك النقر على زر التسجيل.