تارا عماد مطلوبة على جوجل بسبب حفل تخرجها.. التفاصيل الكاملة

تصدرت الفنانة الشابة تارا عماد قائمة الأكثر روجا على محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها صورا لاحتفالها بالتخرج على حسابها الشخصير عبر انستجرام، وفيما يلي نقدم لكم التفاصيل الكاملة.

تارا عماد تحتفل بتخرجها

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها، خلال حفل تخرجها.

وتألقت تارا عماد، مرتديه روب التخرج باللون الأسود، ووضعت قبعة على رأسها؛ احتفالا بالتخرج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تارا عماد، في المكياج على الظهور ببشرتها الطبيعية دون وضع لمسات من المكياج.

كما اختارت تارا عماد، ترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة وجذابة، تتناسب مع ظهورها اللافت.

وعلقت تارا عماد على الصورة: أنا اتخرجت.. قصة طويلة عريضة.. أنا ليه بتخرَّج بعد زمن؟.. مش دة المهم.. المهم إن اتخرجت.

واضافت تارا عماد: “تنويه: دي مش صورتي من التخرج، دي صورة صورتهالي سارة صاحبتي في الجامعة من كام سنة، وقالتلي: عقبال ما تتصوري يوم تخرجك، للأسف ما اتصورتش ولا حضرت حفلة التخرج اللي كانت من شهر كده؛ عشان الصراحة نسيت أفتح البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة.. فسأكتفي بالصورة دي.. شكرا يا سارة.. لولا الصورة دي؛ كنت هتضطر ألجأ للفوتوشوب".