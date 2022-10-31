أشرف بن شرقي يقود الجزيرة لفوز ثمين في الدوري الإماراتي

احتفظ اللاعب المغربي بمكانته الخاصة في قلوب الجماهير المصرية، حيث تصدر أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي تريندات جوجل اليوم في مصر، بعدما تألق في الدوري الإماراتي وسجل هدفين بالأنس ضد الوصل ليحقق انتصارا ثمينا للجيزة في الدوري الإماراتي

أشرف بن شرقي يتألق ويسجل هدفين

قاد المغربي أشرف بن شرقي فريقه الجزيرة لتحقيق انتصار ثمين على ضيفه الوصل بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما،أمس السبت، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، برسم الجولة الثامنة للدوري الإماراتي لكرة القدم "دوري أدنوك للمحترفين".

ويعود الفضل في فوز الجزيرة اليوم، إلى نجمه المغربي أشرف بن شرقي الذي نجح في تسجيل هدفي الفريق في الدقيقتين 21 و41 من الشوط الأول، ليستعيد الجزيرة نغمة الانتصارات في الدوري.

وأنهى بن شرقي حالة عدم التوفيق التي لازمته منذ انضمامه للجزيرة الإماراتي قادما من الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لعب مع الجزيرة قبل لقاء اليوم 7 مباريات، ولم يتمكن من هز الشباك، قبل أن يفتتح سجله التهديفي مع الفريق بهدفيه أمام الوصل.

وبهذا الفوز، استعاد الجزيرة انتصاراته في الدوري مرة أخرى، بعدما فشل الفريق في ذلك خلال الجولات الأربع الماضية، إذ تعادل مرتين مع بني ياس والشارقة بنتيجتي 1-1 و3-3، وتلقى الخسارة في مباراتين أمام كل من شباب الأهلي دبي بنتيجة 1-2، وعجمان بنتيجة 0-1.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى 14 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول الدوري، بفارق نقطة وحيدة خلف الوصل صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الترتيب الشارقة برصيد 16 نقطة.

وفي باقي مباريات الجولة الثامنة للدوري الإماراتي التي أقيمت، اليوم السبت، فاز شباب الأهلي دبي على ضيفه العين بنتيجة 2-1، على ملعب راشد بدبي.

تقدم العين بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي بالخطأ في مرماه، ثم تمكن أصحاب الأرض من تحويل تأخرهم في النتيجة إلى فوز ثمين بفضل هدفي السوري عمر خربين في الدقيقة 43، والأوزبكي عزيزجون جانييف في الدقيقة 74.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، وارتقى إلى المركز الثاني في جدول المسابقة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الشارقة المتصدر، فيما تجمد رصيد العين عند 13 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.

شهد اللقاء مشاركة المغربي سفيان رحيمي في التشكيلة الأساسية للعين، كما دخل مواطنه المهدي مبارك كبديل خلال الشوط الثاني، وكاد أن يسجل هدفا في الدقائق الأخيرة للقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها دفاع شباب الأهلي بنجاح.

كما حقق اتحاد كلباء فوزا كبيرا على ضيفه النصر بنتيجة 5-3، وانتصر فريق خورفكان على ضيفه دبا الفجيرة بهدف دون رد.

وتختتم الجولة الثامنة للدوري الإماراتي، غدا الأحد، بإقامة 3 مباريات، حيث يلعب بني ياس مع الظفرة، وعجمان مع البطائح، ويستضيف الشارقة فريق الوحدة.