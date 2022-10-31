قمة الجولة الأخيرة.. موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني، قمة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتي تنطلق مساء غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل

- موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة إنتر ميلان ضد نظيره البايرن، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- موقف بايرن ميونيخ وانتر ميلان من الصعود

وضمن العملاق الألماني صعوده رسميا إلى دور الـ16 من البطولة بعد تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بينما نجح النيراتزوري في حجز ثاني بطاقات التأهل بعد أن جاء وصيفا برصيد 12 نقطة.

- ترتيب مجموعة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونيخ 15 نقطة

2- إنتر ميلان 12 نقطة

3- برشلونة 4 نقاط

4- فيكتوريا بلازن 0 نقطة.

- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

