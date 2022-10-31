ميلان يواصل هزائمه ويسقط أمام تورنيو في الدوري الإيطالي

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ميلان
ميلان

احتل فريق ميلان مؤشرا جوجل اليوم بعد مباراته ضد تورينو في الدور الإيطالي، حيث واصل ميلان سلسلة هزائمه في الدوري بالسقوط أما مستضيفه تورنيو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للميلان خلا دقيقتين فقط.

 

ميلان يسقط في دقيقتين

فاز تورينو 2-1 على ضيفه ميلان، الأحد، ليكبد حامل اللقب خسارته الثانية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانتزع تورينو تقدما مفاجئا في الدقيقة 35 بواسطة المدافع كوفي دجيدجي، بعد ركلة حرة من فالنتينو لازارو.

وبعد ذلك بدقيقتين، عزز أليكسي ميرانتشوك تفوق صاحب الأرض مستغلا تمريرة طويلة من الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، ليسدد كرة منخفضة اصطدمت بالقائم الأيمن إلى داخل المرمى.

موعد مباراة ميلان وريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباراة ميلان وتورينو اليوم الأحد

وقلص ميلان الفارق بتسديدة من لاعب الوسط جونيور ماسياس في المرمى الخالي في الدقيقة 67، بعد خطأ من حارس تورينو.

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 26 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلانتا ثاني الترتيب وبـ6 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما قفز تورينو إلى المركز التاسع وله 17 نقطة.

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