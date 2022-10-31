ننشر تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تضاعفت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك جوجل، عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والتي بدأ بثها اليوم الاثنين في تمام الساعة 7 مساءًا، وتعمل على التغطية المستمرة لجميع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبطها على التلفاز، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

ويمكن للراغبين في ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 من خلال المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل ترميز: 27500.

- التصحيح: 3/4.

- التشفير: مفتوح.

- تقنية القناة: HD & SD.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية 2022

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2022 على التلفاز من خلال خطوات بسيطة، وهي كالآتي:

- يجب اختيار الضغط على القائمة أو MENU من ريموت الرسيفر.

- ثم يتم اختيار INSTALLATION

- يتم فتح قائمة الترددات، يتم ادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وسوف يتم تنزيلها على القناة.

قناة القاهرة الإخبارية 2022

قناة القاهرة الإخبارية وفقًا لمنصاتها الرقمية المختلفة في قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم.

وأعلن قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الإعلامي أحمد الطاهري عن أن القناة الجديدة تضم نخبة من الصحفيين والمذيعين العرب الكبار، وسلسلة كبيرة من المراسلين المنتشرين حول عواصم العالم الكبيرة، وسوف تقوم القناة بتقديم خدمة متميزة للمشاهد العربي.

وانتهت القناة من ترتيباتها مع مراسلي القناة بالخارج حيث تم التعاقد مع أكثر من 30 مراسلا في المناطق المهمة والمؤثرة للغاية حول العالم لكي تكون القناة في قلب الأحداث.

وكانت المفاجأة مع وجود مكتب هو الأكبر لقناة إخبارية إقليمية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب نيويورك الذي سيتواجد فيه عدد من المراسلين وطاقم العمل لنقل الأحداث في أمريكا لحظة وقوعها ونقل الرؤية المصرية للخارج وستكون هناك علاقات إعلامية كبيرة مع عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في أمريكا.